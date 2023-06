Nos idées de sorties pour votre weekend en Gironde les 9, 10 et juin 2023

France Bleu Gironde a sélectionné les meilleurs spectacles pour votre weekend, The Beatles Bootleg au théâtre Femina de Bordeaux, l’humoriste Mélodie Fontaine seule en scène dans « Nickel » à la Nouvelle Comédie Gallien à Bordeaux.

The Beatles Bootleg en concert à Bordeaux

De Love Me Do à Let It Be, du Cavern Club au concert sur le toit d’Apple Corps, du noir et blanc à la technicolor psychédélique, le premier et le meilleur tribute des Beatles revient en France et pour la première fois en tournée avec un voyage dans la décennie révolutionnaire, les Swinging Sixties. Tout est là… les emblématiques Mop Tops et les bottines Chelsea, les tuniques Sgt Pepper et les costumes Chesterfield. Chaque petite inflexion vocale et chaque plaisanterie spirituelle des Beatles sont méticuleusement étudiées lors de ce Magical Mystery trip. À l’aide de leur ensemble orchestral pour commémorer le soixantième anniversaire du LP Please, Please Me, ce concert multimédia est un incontournable pour les fans des Beatles de tous les âges. Ce ne sont pas les Beatles, mais vous ne le croirez tout simplement pas ! Au théâtre Femina à Bordeaux , vendredi 9 juin à 20h30. Tarifs à partir de 45€.

Mélodie Fontaine à la Nouvelle-Comédie Gallien à Bordeaux

Son attachée de presse lui a demandé de résumer son spectacle... Mais comme dans sa tête c'est un joli bordel, son spectacle l'est tout autant : « Nickel » ! Elle lui a aussi conseillé de placer quelques superlatifs pour donner envie d'avoir envie alors allons-y gaiement : incisif, touchant, tordant, percutant, cocasse, incarné et grave chan-mé ! On est moins sûr pour le dernier mais tout le reste est vrai. Nickel. Le Nord, la vie d'artiste, la famille, la flûte à bec, la maternité : autant de thèmes qui n'ont de point commun que Mélodie Fontaine ... Le mieux c'est de venir parce qu'à résumer c'est pas vraiment évident ! A la Nouvelle Comédie Gallien à Bordeaux , samedi 10 juin à 20h30. Tarifs de 18 à 20€.

Teaser MELODIE FONTAINE « Nickel »

Le dialogue des Carmélites au Grand Théâtre de Bordeaux

Pour sa première mise en scène en 2013 reprise ici, Mireille Delunsch avait choisi de servir fidèlement et sobrement le propos de Poulenc en conservant les habits d’époque dans une scénographie intime et poignante. C’est la lumière qui alors prend une part centrale de la mise en scène, comme pour traduire le détachement du réel, au moment où les Carmélites, prises dans le tourment de la Révolution française, vont vers le sacrifice ultime. Mais plus qu’un drame, c’est un hommage à la force collective de l’être féminin qu’incarne cet opéra profondément humain. Une coproduction de l’Opéra National de Bordeaux et Angers Nantes Opéra. Au G rand théâtre de Bordeaux , dimanche 11 juin à 15h00 avec le Chœur et l’Orchestre national Bordeaux Aquitaine. Tarifs de 8 à 115€.

EN JUIN, Opéra ! DIALOGUES DES CARMÉLITES / POULENC bande annonce