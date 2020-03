Vos places VIP pour le nouveau spectacle des Chevaliers du Fiel à gagner avec France Bleu Lorraine

Déjà plus de 10 ans que les Chevaliers du Fiel ont rejoint la famille France Bleu et proposent des sketchs inédits avec leur bonne humeur qui fait leur succès....

Le célèbre duo d'humoriste le plus populaire de France est actuellement en tournée pour leur nouveau spectacle Camping-car For Ever où ils incarnent une dizaine de personnages.

Ils débarqueront une nouvelle fois au Galaxie d'Amnéville le jeudi 19 mars 20h30 ! Gagnez vos invitations en VIP en partenariat avec France bleu Lorraine.

Après Croisière d’enfer et Noël d’enfer Monsieur et Madame Lambert achètent enfin un camping-car et se lancent dans l’aventure …

Et quelle aventure ! Ou va t-on dormir ce soir ? Combien va-t-on consommer de carburant dans les côtes et de rosé à l’arrêt ?

les Chevaliers du Fiel vous embarquent dans la saga du camping-car For Ever fou rire... garanti.

Le duo comique le plus populaire de France.. Débarqueront le 19 mars au Galaxie d'Amnéville !

Monsieur et Madame Lambert, inséparables et irrésistibles vous réservent une soirée inoubliable!

Les deux must de l’humour en France de ces dernières années !

Ecrit par Eric Carrière, avec Eric Carrière et Francis Ginibre.

Pour tenter de remporter vos places VIP pour le spectacle comprenant : Places en loge/ Parking VIP / Cocktail avant et après le spectacle, inscrivez-vous dans le module de jeu ci-dessous avant dimanche 15 mars 2020, 23h59.

informations pratiques :

Début du spectacle : 20H30

Types de places : Assis Numéroté /Accès adapté aux personnes à mobilité réduite.

Tarifs : 35,5 € / 41,5 € / 49,5 € / 59,5 €

