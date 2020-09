Nouvelle Eco : la billetterie de "La Sirène" à La Rochelle ouvre ce mardi 22 septembre

La Rochelle, France

A quelques jours d'une reprise des spectacles et concerts début octobre, la salle "La Sirène" ouvre sa billetterie ce mardi 22 septembre. Un moment symbolique après plus de six mois de fermeture. Coronavirus oblige, le public sera assis, 400 personnes environ contre 1200 habituellement.