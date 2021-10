Nouvelle salle près de Toulouse : on vous dit tout

Manon Etchenique et Fanny Boullet

Rooftop de 700 m² avec vue sur le parc arboré, brunch, bar, concert sur le toit. Une salle de spectacle moderne et de grande qualité acoustique débarque à l'Est de Toulouse, face à Auchan. Des bornes à l'entrée pour commander ses boissons, prendre son vestiaire : la technologie ne remplace pas l'humain, mais l'expérience s'annonce bluffante. Pour la première fois à la radio, Manon Etchenique et Fanny Boullet sont les invitées de Circuit Bleu, Côté Culture pour tout vous dire sur ce nouveau lieu balmanais sur France Bleu Occitanie.

L'interview Copier

A 2 pas du métro Gramont, un nouveau lieu événementiel accueillera du spectacle grand public et des congrès d'entreprises au 56 route de Lavaur à Balma (31). Interference se veut pluridisciplinaire et ultra modulaire avec 6 espaces dès le début du mois de mars 2022. Jusqu'à 2500 personnes accueillies en format club ou 2000 spectateurs en format concert (1000 places assises). Tous les événements peuvent être accueillis aux portes de Toulouse dans cette salle plus grande qu'un Bikini de Ramonville mais moins spacieuse qu'un Zénith toulousain.