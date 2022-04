Oceania, l'Odyssée du cirque Medrano avec France Bleu Limousin

Du "Cirque de Clown" aux grandes attractions du cirque actuel

Depuis sa création en 1907, le Cirque Medrano ne cesse de proposer des créations originales, renouvelées chaque année. Avant d'être ambulant, son chapiteau et sa grande salle circulaire accueilleront des grands noms du spectacle et de la chanson pour des représentations et récitals. Tour à tour, salle de concert ou scène de théâtre, ce lieu aura inspiré les artistes, aussi bien les impressionnistes comme Toulouse-Lautrec ou le limougeaud Auguste Renoir mais aussi le père du cubisme, Pablo Picasso.

Le cirque Medrano fondé par Jérôme Medrano en remplacement du cirque Fernando, du 63, boulevard de Rochechouart à Paris. - CC

Le Cirque Medrano aujourd'hui ambulant tient sa réputation par la qualité de ce qu'il offre au public : des artistes internationaux primés à multiples reprises dans les grands festivals, de belles histoires et toujours des moments magiques !

Oceania, un spectacle signé Medrano à voir à Limoges à partir du 15 avril - spectacle-oceania.fr

Bienvenue à bord du Triton !

Oceania, l'Odyssée du cirque est un nouveau spectacle de la troupe Medrano (...) Mais Oceania est bien plus qu’un cirque !

C’est une immersion dans un monde fantastique, un voyage extraordinaire à la découverte d’un autre continent.

Dès votre installation sous le grand chapiteau, les somptueux décors et l’atmosphère éblouissante vous plongeront dans un autre univers, le Monde d’Oceania ! L'aventure démarre à bord du Triton, un authentique galion pirate.

Oceania, la nouvelle création du Cirque Medrano à voir à Limoges, au Parc des expositions du 15 au 20 avril avec France Bleu Limousin - spectacle-oceania.fr

Tout au long du spectacle, vous ferez de multiples rencontres : clowns, jongleurs, trapézistes, acrobates ou encore voltigeurs. De l'audace et du talent pour vous plonger au cœur de cette fabuleuse aventure porteuse d’un message d’espoir pour la protection de notre planète et des océans

France Bleu Limousin aura son chapiteau le temps d'un représentation et vous êtes nos invités

Samedi 16 avril à 19h30, nous vous invitons à une représentation "spéciale France Bleu Limousin". Participez à notre jeu et repartez avec un pass famille (2 entrées adultes, 2 entrées enfants) pour venir passer une merveilleuse soirée avec nous !

Attention, le nombre de place est limité...soyez rapides et bonne chance à tous !