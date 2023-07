On a testé pour vous l'installation du feu d'artifice de Guéret!

Du lundi au vendredi entre 10h et 12h sur France Bleu Creuse, on teste en direct les animations, et l'on découvre les lieux et les coulisses de votre été Creusois. Jeudi 13 Juillet, Jean-Marc Vareillaud, artificier depuis bientôt 40 ans, nous a fait découvrir avec ses amis tous diplômés, la préparation du feu d'artifice depuis l'étang de Courtille à Guéret.

Le plus grand bonheur pour Jean-Marc reste d'avoir la liberté de pouvoir composer un feu avec quelques 100 kilos d'artifices, tout en prenant grand soin de tenir compte du moindre détail.

