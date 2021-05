Paris : les théâtres se préparent à lever le rideau le 19 mai

Après quasiment six mois à l'arrêt, les musées, cinémas ou encore les théâtres de France vont de nouveau se remplir de visiteurs. Mercredi 19 mai, ils rouvrent leurs portes au public. Une réouverture partielle, puisque leur capacité d'accueil est limitée à 35%. C'est tout de même une bouffée d'oxygène, notamment pour les directeurs de théâtres parisiens. A quelques jours de cette réouverture, les préparatifs se font plus intenses.

Une date très attendue

Dans le 11ème arrondissement de Paris, se trouve la Comédie Oberkampf. A l'intérieur de ce théâtre spécialisé dans les comédies, Enver Recepovic donne les derniers coups de balai et procède aux essais de sonorisation avec son collègue. L'homme de 36 ans est à la tête de ce théâtre parisien, depuis un an.

Il attend avec impatience le 19 mai : ce sera la première, depuis le confinement d'octobre, de sa pièce Jamais le deuxième soir. Une vingtaine de personnes ont déjà pris leur place, et le directeur du théâtre s'attend à des réservations supplémentaires. "Il y aura surement des réservations, au fur et à mesure que la date de réouverture se rapproche", estime le directeur du théâtre. La spécialité de son théâtre, ce sont pour le moment les comédies. Il se projette déjà dans l'avenir, et compte accueillir notamment du stand-up (NDLR : un spectacle d'improvisation), à la rentrée prochaine.

Enver Recepovic s'attèle aux derniers préparatifs sur sa scène, avant la réouverture © Radio France - Toky Nirhy-Lanto

Pour l'heure, Enver s'affaire à aménager la salle et sa scène, en vue de répondre aux consignes sanitaires. "Normalement, on accueille près de 200 personnes. Pour l'instant, nous sommes limités par le critère des 35% : on recevra donc une soixantaine de spectateurs", explique le directeur de la salle de théâtre.

Habituellement, il peut accueillir 7 spectateurs sur chaque rangée. Avec les règles provisoirement mises en place, il y aura 4 sièges occupés sur chacun des rangs. "Nous avons même fait appel pour l'occasion à une ouvreuse, qui doit accueillir et placer les spectateurs, groupe par groupe", argumente-t-il. Les comédiens de son équipe n'échappent pas non plus à cette distanciation sociale. Sur scène, inutile d'espérer les voir s'embrasser. C'est pourtant l'une des scènes, dans l'un de ses spectacles. En lieu et place, le public trouvera quelques blagues sur la covid.

Tous devront aussi se laver les mains au gel hydroalcoolique, à l'entrée et à la sortie de la salle. Une salle qui sera ventilée 10 minutes avant et après chaque représentation, et dans laquelle tous les éléments auront été désinfectés. Des mesures qu'il juge suffisantes pour accueillir sereinement ses spectateurs.

Réouverture sur fond de lutte

Quelques kilomètres plus loin dans la capitale, le théâtre de l'Odéon s'apprête aussi à retrouver son public. A une particularité près : il est actuellement occupé. Depuis le 4 mars dernier, une quarantaine d'intermittents du spectacle et de personnes en situation de précarité (de l'événementiel où encore de la restauration) s'est installée dans le bâtiment. En cause : la réouverture qu'ils jugent beaucoup trop partielle des lieux culturels, mais aussi la réforme de l'assurance-chômage.

Ils estiment que cette réforme, qui doit s'appliquer au 1er juillet prochain, leur est très défavorable. "Elle va provoquer des baisses conséquentes des allocations pour les personnes concernées", s'insurge Pierre, intermittent du spectacle. L'homme de 62 ans est régisseur de concerts de 62 ans : il participe à l'occupation du bâtiment, depuis le début.

A Paris, le théâtre de l'Odéon est occupé depuis le 4 mars dernier © Radio France - Toky Nirhy-Lanto

Ce 14 mai, au côté des autres protestataires, il a participé à une "flashmob" (NDLR : un rassemblement éclair) organisée devant le théâtre. Plusieurs choristes du mouvement ont dansé et chanté au son de la chanson Danser encore, de HK. Le but : attirer l'attention du public sur les impacts de la crise sanitaire, sur les professions précaires.

Pendant ce temps, du côté de la direction du théâtre de l'Odéon, voir l'occupation continuer jour et nuit inquiète. Le directeur Stéphane Braunschweig a déjà préparé cette réouverture depuis le mois d'avril. "On a monté les décors et on fait les répétitions. Nous avons rouvert la billetterie. Les places qu'il nous restait à vendre, ce sont 2.300 places, mais elles sont parties très vite", énumère le directeur du théâtre de l'Odéon.

Les négociations entre les deux parties doivent encore se poursuivre, samedi 15 mai. Dans tous les cas, la réouverture progressive des lieux de culture devrait se poursuivre, si les indicateurs de l'épidémie continuent de baisser. La prochaine étape, c'est le 9 juin : la jauge d'accueil de ces lieux passera alors à 65% de leur capacité maximale. Quant à la levée définitive de ces mesures, il faut en revanche attendre fin juin.