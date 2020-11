Participez au Téléthon Challenge et donnez de la force aux malades

Relevez l’un des quatre challenges lancés par l'AFM sur les réseaux sociaux à l'occasion du Téléthon 2020, et donnez de la force aux malades, aux familles, aux bénévoles, aux soignants et aux chercheurs.

Lancez-vous avec votre personnalité et selon vos envies, c’est simple, rapide, ludique et vous pouvez y participer en famille! Plusieurs défis pour vous, culinaire, sportif, solidaire ou créatif, il y en a pour tous les goûts et pour tous les talents. Découvrez en détail ces quatre défis digitaux et comment y participer

Comment participer ?

1- Vous réalisez le challenge de votre choix

2- Vous publiez votre challenge (photo ou vidéo) sur vos réseaux sociaux avec #TéléthonChallenge et le lien vers l’appel à don.

3- Vous apportez la force de votre communauté… famille, amis, collègues, abonné(e)s pour faire grimper le compteur de dons du challenge.

4- Vous nominez vos amis, vos collègues, vos abonné(e)s pour qu’ils relèvent à leur tour un challenge

Le Challenge Recette force

Fin cordon bleu ou débutant en cuisine, vous avez envie de vous challenger derrière les fourneaux tout en vous amusant ? Le #TéléthonRecetteForce est pour vous. Le principe ? Concoctez une recette énergisante avec ce que vous avez sous la main en un temps record, et publiez la photo de votre œuvre culinaire sur les réseaux sociaux. Vous donnerez de la force aux malades et aux familles.

Le challenge Bondis plus haut

Sportif du dimanche ou habitué des salles de gym, mettez vos muscles sains au service des muscles malades avec le #TéléthonBondisPlusHaut. Le principe ? Sur un trampoline ou sur la terre ferme, avec ou sans corde à sauter, bondissez le plus haut possible et partagez les photos et vidéos de vos exploits sportifs sur vos réseaux sociaux. La recherche fait des bonds, vous aussi !

Le Challenge Coeur à coeur

Vous avez envie d’afficher votre solidarité avec les malades, leurs proches, les chercheurs et les soignants ? Le #TéléthonCœuraCœur met à l’honneur l’amour et la force du lien. Avec un geste, un dessin, un tatouage éphémère, une construction, ou même en réalisant une chaine humaine, créez un cœur et immortalisez-le en photo ou en vidéo pour le partager sur vos réseaux sociaux. C’est la force du lien.

Le challenge Affiche ton fort

Trouvez un objet dans votre maison, dans votre bureau ou dans la rue avec les 3 lettres F-O-R et affichez-vous avec ! Qu’il s’agisse d’un livre, d’un aliment, d’un jouet ou du nom d’une ville, tous les mots qui donnent de la force sont les bienvenus. Le #TéléthonAffichetonFORT, c’est un défi trop fort, à l’image des chercheurs, des malades, des familles et des soignants !

Ensemble, on est plus forts !