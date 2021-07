Patrick Sébastien à Pontonx sur l'Adour le 14 juillet :vos places à gagner sur France Bleu Gascogne

30 ANS DE FIESTA !

Patrick Sébastien célèbre avec vous ses " 30 ANS DE FIESTA " . L'occasion de faire la fête, rire et chanter.

Deux heures de show explosif , accompagné de ses sublimes danseuses et de ses musiciens sur scène, Patrick Sébastien enchaînera tous ses tubes populaires que l'on connaît toutes et tous !!

France Bleu Gascogne vous offre cette semaine vos places ce spectacle

Pas de "pass sanitaire" exigé pour les spectateurs

Les organisateurs ont adapté la jauge de la salle pour permettre au public de se présenter sans pass sanitaire.

Réservation des billets : mairie de Pontonx sur l'Adour, office de tourisme du Pays tarusate , office de tourisme Terres de Chalosse à Montfort-en-Chalosse ou dans le réseau de billetterie habituel .

Pour plus de renseignements 06 89 89 82 70 (association des commerçants et artisans de Pontonx )