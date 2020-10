Pau : La féérie musicale Mary Candie's va émerveiller le théâtre Saint-Louis dimanche 1er novembre

Le spectacle Mary Candie's est une véritable féérie musicale et fluorescente, avec des décors fluorescent et decors 3D, à voir au théâtre Saint-Louis à Pau dimanche 1er novembre, pour terminer en beauté les vacances de la Toussaint, à 15h et 17h. Emerveillement garantis pour toute la famillle.

Le spectacle Mary Candie's est à voir, pour le plus grands plaisir des enfants et de toute la famille, au théâtre Saint-Louis à Pau, le dimanche 1er novembre à 15h et 17h. Mary Candies est une féérie musicale et fluorescente. Vous allez entrer dans un monde qui dépasse votre imaginaire. Vous serez captivé par des illusions à couper le souffle. Vous allez véritablement en prendre plein les yeux ! Mary Candie's est une véritable expérience, où vous serez en immersion au cœur d'un spectacle qui éveillera tous vos sens.

Mary Candie's, un voyage féérique et captivant

La féérie musicale Mary Candie's vous emmènera dans un univers fantastique qui mêle créations, technologies et innovations. La troupe du spectacle, composée de 11 artistes évoluent dans des décors fluorescents et 3D. C'est époustouflant ! Grâce aux lumières fluorescentes et effets spéciaux, les personnages et décors donnent l'impression de voler, flotter, disparaître, apparaitre … Chaque scène mêle différentes chorégraphies ; du hip-hop au breakdance en passant par la danse classique. Au cours du spectacle, des parfums sont diffusés dans la salle pour accompagner la mise en scène et vous plonger au cœur de l'histoire.

Mary Candie's est une fillette très curieuse. Elle emménage avec sa famille dans une maison, qui était autrefois, une confiserie ensorcelée. A l'aide d'un vieux grimoire étrange, Mary Candie's et son frère vont tout essayer pour faire revive cette confiserie en retrouvant trois clés d'or, très bien cachées. Ils vont découvrir des lieux extraordinaires, rencontrer des personnages plus attachants les uns que les autres, mais il devront surtout déjouer les pièges d'un sorcier malveillant.

La spectacle Mary Candie's est à voir en famille, à Pau, au théâtre Saint-Louis dimanche 1er novembre, pour bien terminer les vacances de la Toussaint. Deux représentations sont prévues, la première à 15h, où il ne reste que très peu de places. Et la seconde, à 17h. Réservez vos place en cliquant ici !

Ecoutez France Bleu Béarn Bigorre, et gagnez vos places du lundi 19 octobre au jeudi 29 octobre, de 16h à 17h.