Pierre Meyer du Royal Palace de Kirrwiller

Kirrwiller, France

« Tempo »

Une revue à vous couper le souffle !

La performance, le goût du risque, la course époustouflante… tant d’émotions vous attendent lors des numéros à la fois artistiques et périlleux présentés par nos talents d’exception. Un tourbillon entraînant de musiques et de paillettes, l’incroyable beauté des costumes et un public bouche bée ; vous serez émerveillés par la rapidité des danses synchronisées et des promesses très glamour quand les danseurs deviennent trésors, quand les chanteurs deviennent acteurs, quand la créativité et l’imagination éblouissent.

On ne peut que s’imprégner de cette énergie, cette jeunesse, ces paris fous. C’est la fête sur scène, un triomphe pur et un voyage dans le temps endiablé.

