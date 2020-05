PNL, Angèle, Iggy Pop, Jean-Louis Aubert : ils reviendront tous à Aix-les-Bains en 2021 pour Musilac

La 20ème édition du festival Musilac à Aix-les-Bains a été reporté en 2021 à cause du coronavirus. D'ores et déjà, des artistes prévus cette année comme PNL, Angèle, Iggy Pop, Catherine Ringer et Jean-Louis Aubert assurent qu'ils seront au rendez-vous au bord du lac du Bourget.