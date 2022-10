PODCAST - Le quart d'heure de célébrité : Corinne Touzet est ce samedi 1er octobre 2022 au théâtre de Cannes

Juste une embellie

Corinne Touzet revient à Cannes pour présenter "Juste une embellie"une pièce dont elle admire l'auteur multi-récompensé et scénariste deux fois oscarisé (The Hours, The Reader), David Hare porte un regard caustique sur les années Flower Power et dresse un réjouissant portrait de femmes. Elles n’hésiteront pas à bousculer les codes de leur histoire commune et à remettre en question les rôles qui leur ont été imposés.

Dans une petite maison de l’île de Wight, deux femmes aussi opposées que le Yin et le Yang se rencontrent. Leur seul point commun ? Un homme ! Qu’elles ont toutes deux aimé. La confrontation entre l’une, l’épouse, et l’autre, la maîtresse, est détonante : à coups de dialogues incisifs et passionnés, les deux protagonistes dénouent sous nos yeux les fils d’une histoire intime qu’elles ont partagée à leur corps défendant.

Ce texte décortique le sentiment amoureux et épingle dans un faisceau de lumière les relations hommes/femmes, tandis que prend vie sur scène un voyage émotionnel qui résonne de bien des échos de notre sensibilité collective.

Cannes est la première date de ma tournée, ça me rend anxieuse et heureuse à la fois

Quels sont les envies de Corinne Touzet ?

La comédienne est de plus en plus tournée vers les planches avec cette pièce pour laquelle elle partage la scène avec Raphaëline Goupilleau mais aussi avec son premier seule en scène (en collaboration avec Virginie Lemoine) et l’adaptation du livre "Europeana" ainsi que son apparition dans la série de Nicolas Bedos, avec Jean Dujardin tournée à Nice !