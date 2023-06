PORTRAIT - Adrien apporte du music-hall dans les villages de Touraine

On pourrait croire qu'Adrien Lacassaigne a eu plusieurs vies. On l'a connu comédien ou correspondant pour la presse, animateur pour France Télévisions ou artiste-transformiste chez Michou, élu municipal de la commune de Neuillé-le-Lierre ou partageur d'histoires sur Tik Tok . Adrien est également une voix bien connue des auditeurs de France Bleu Touraine, qu'il a réveillés en prenant le micro dès 5 h 59 pendant de nombreuses années .

Avec sa troupe d'artistes Les Carabistouilles , Adrien Lacassaigne fait désormais venir le music-hall dans les moindres recoins d'Indre-et-Loire. Autour de lui, une dizaine d'habitants de Neuillé-le-Lierre et de ses villages environnants goûtent au plaisir des projecteurs.

"Les Carabistouilles" interprètent Dancing Queen d'Abba © Radio France - Cédric Dumaine

Eric le vigneron, Aurélie la conseillère en emploi, Mickaël le pâtissier ou Magalie la gestionnaire en expertise sinistre n'étaient pas nécessairement des habitués de la scène. Pourtant, avec leurs costumes, ils incarnent tour à tour Liza Minnelli, Whitney Houston, Chimène Badi ou même Tina Turner. Les membres de la troupe sont des garçons et des filles de tous âges, des amateurs pour qui Adrien Lacassaigne met à disposition ses costumes, ses contacts et son expérience.

"Au village, tout le monde sait que j'ai fait du cabaret. Je ne me suis jamais caché de rien" indique Adrien.

De l'accordéon au transformisme

"J'étais adjoint au maire de Neuillé-le-Lierre, en charge des animations. Tous les ans, il y a un repas des anciens offert par la municipalité, mais ça faisait douze ans que c'était le même spectacle. Donc les anciens en avaient un peu marre, mais comme ils me l'ont dit en fin de repas, et que j'avais peut-être consommé du Vouvray plus que de raison, je leur ai répondu : "Qu'à cela ne tienne, l'année prochaine, on monte une revue !" raconte Adrien Lacassaigne.

Adrien Lacassaigne interprétant Mylène Farmer dans les années 1990 - Adrien Lacassaigne

Il faut dire qu'Adrien a travaillé pour des enseignes prestigieuses comme Chez Michou à Paris, le Grand Café à Bruxelles ou le Cirque d'hiver de Budapest. Cette blague de fin de soirée est donc prise très au sérieux par la population. L'histoire s'ébruite et, face à cet engouement, il n'est plus question de reculer.

Adrien organise une première réunion à laquelle se présente une vingtaine de volontaires. La troupe les Carabistouilles est née.

L'affiche de la troupe "Les Carabistouilles"

L'art de la transmission

À la manière d'un magicien, un transformiste protège jalousement ses numéros. Hors de question de laisser qui que ce soit copier la prestation d'un autre artiste. Mais après une carrière aussi dense, Adrien Lacassaigne a conservé de nombreux costumes et un amour intact pour l'art du transformisme. Il sait mettre en scène un numéro. Il sait où trouver la bonne perruque pour le bon costume. Mieux, à la façon d'un artisan, il sait coudre, repriser et confectionner les tenues et accessoires les plus impressionnants. C'est d'ailleurs cette expérience qu'il met au service de la troupe :

"Aujourd'hui, mon plaisir est de partager, de donner. Il y a par exemple des chansons que j'ai écrites avec Jean-Jacques Debout qui ne ne sont pas sorties dans le commerce, mais quand je reçois un mail qui me dit "J'adore cette chanson, est-ce que je pourrais la reprendre ?", je l'envoie ! Je partage !"

Adrien Lacassaigne ajoute le costume d'Éric (Liza Minnelli) - Cédric Dumaine

Adrien Lacassaigne parle de son parcours de façon émouvante : "Je crois qu'on peut dire que le transformisme a rempli ma vie. Ça continue d'ailleurs avec les Carabistouilles, et j'aime bien cette sensation de partager. Aujourd'hui, je transmets, je partage et ils savent tout faire comme moi. J'ai la sensation de ne pas avoir bossé pour rien, de ne pas avoir gardé tout ça pour moi."

Le music-hall dans les villages

Les Carabistouilles sont désormais itinérantes. La troupe se produit à la demande des municipalités, des associations de parents d'élèves ou comités des fêtes dans les villes et villages autour d'Amboise. Rançon du succès, les demandes sont nombreuses et les spectacles sont calés pour les quinze prochains mois.

Le transformisme, c'est aussi de la dextérité © Radio France - Cédric Dumaine

"Le fait d'être associatif nous permet de proposer un spectacle abordable pour des petites structures qui n'ont pas beaucoup d'argent" commente Adrien Lacassaigne. Mais le prix du spectacle ne fait pas tout :

"Chaque fois qu'il y a une représentation, je vois les gens après et ils nous disent : "Vraiment, on n'imaginait pas voir ça ici, dans notre village !" La belle récompense, c'est ça."

Les prochaines dates et l'actualité des Carabistouilles sont à retrouver sur leur page Facebook .