Pour les 40 ans de France Bleu, France Bleu Berry invite Jean-Christian Fraiscinet des Bodin's ce vendredi

Depuis sa création, année après année, France Bleu s’est implanté avec force sur le territoire, et notamment en tissant des liens indéfectibles avec ses auditeurs. Plus que jamais, France Bleu Berry, fière de remplir sa mission de service public, est un acteur incontournable de l’information, des services et du divertissement de proximité.

France Bleu Touraine fête les 40 ans de France Bleu © Radio France

France Bleu fête ce vendredi 25 septembre ses 40 ans et à cette occasion France Bleu Berry invite Jean-Christian Fraiscinet, alias Christian, le fils de Maria Bodin. Il nous reçoit chez lui entre 6h et 9h30 pour évoquer ses souvenirs liés à la radio , et bien-sûr son actualité.

Et si vous ne pouvez pas être des nôtres vendredi matin, il y aura une session de rattrapage vendredi en fin d'après-midi dans les Tasons avec Pierre Guillet qui rediffusera les meilleurs moments de notre rencontre avec Christian Bodin.

Maria et son fils Christian, les Bodin's © Maxppp - Valérie Vrel

Jean-Emmanuel Casalta, directeur de France Bleu :

« France Bleu, c’est « la fierté d’être ici ». Loin de l’uniformisation à l’œuvre dans tous les domaines, ce sont 44 nuances de bleu qui s’expriment au quotidien sur tout le territoire. Il y aura toujours une station locale près de chez nous qui fera découvrir notre région, qui défendra les couleurs de notre club préféré. »

Jean-Emmanuel Casalta, directeur du réseau France Bleu - Radio France

France Bleu Touraine fait partie du réseau de 44 radios locales de Radio France qui, chaque jour, informe sur la vie locale, accompagne les auditeurs dans leur vie quotidienne, les divertit et favorise l’expression culturelle. Tel est l’ADN de la chaîne.