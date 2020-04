Que faire pendant le confinement ? Des vidéos ! Explique le comédien Montpelliérain Matthieu Penchinat

Nous sommes tous confinés dans nos appartements ou nos maisons. Matthieu Penchinat aussi. Pour continuer de créer, condition vitale à son existence, le comédien, clown, humoriste et acteur a reporté son temps sur la création de vidéos, qu'il poste sur sa chaîne Youtube.

La Face Cachée de Matthieu Penchinat : c'est un thème, une émission et des sketchs dans son salon

Matthieu qui ?

Matthieu Penchinat, le Nîmo-Montpelliérain a joué sous la caméra de Claude Chabrol dans Bellamy avec Gérard Depardieu. Après une tournée mondiale avec le chorégraphe Philippe Découflé et des passages remarqués sur France 2, dans l’émission « On ne demande qu’à en rire » de Laurent Ruquier. Depuis le début de l'année 2020, le plus anglais des comédiens français avait ressortit son nez rouge, il jouait dans un nouveau seul-en-scène « Qui fuis-je ? » où il s'interrogeait sur la question de l'identité. Mais ça c'était avant le confinement.

Quand le confinement devient source de création

La Face Cachée de... Matthieu Penchinat, c'est une émission artisanale, réalisée dans son salon avec le kit du parfait petit réalisateur : trépied, téléphone, ordinateur. Le poète, philosophe, clown, rêveur mais surtout humoriste aborde un thème, la guerre dans le deuxième épisode, sur un long format de 20 minutes où les blagounettes alternent avec les questions absurdes : le Ténia est-il un bon animal de compagnie ? Que ferait le général De Gaulle aujourd'hui ?

Ce roi du stand-up joue tour à tour, le personnage central, un grand-père qui s’adresse à ses petits-enfants (hé, hé, les drivers de l'imprimante), un metteur en scène en pleine relecture d’Antigone (la fille d'Œdipe), avec une brochette de copains.comédiens Montpelliérains : Gilles Simonin, Shéraze Saïd, Stéphane Sobecki, Léopold Ey, Nasser Coron, Mélodie Fontaine, Marine Bohin et Arnaud Demanche.

Du côté du gouvernement, si ça continue comme ça, Macron, quand il va annoncer la fin du confinement, il aura des dreads ! Derrière lui, Édouard Philippe en Sarouel, fera du diabolo !

Confiné, Matthieu Penchinat écrit chez lui au quotidien et à son rythme. La construction du troisième épisode est en cours, autour de l'amour, des princesses et des princes, probable conte de fées ou d'effets. Vous découvrirez ce nouvel opus à partir du 27 avril sur sa chaîne Youtube.

Après le confinement, je vais pérenniser la production de vidéos

Pour passer de la bricole à une réalisation plus soignée, Matthieu souhaite investir dans du nouveau matériel, il a ouvert une cagnotte en ligne sur tipeee.com, pour donner vous cliquez ici. À vot' bon cœur.

Et après ?

Matthieu Penchinat jouera « Qui fuis-je ? » Un spectacle rythmé, touchant et hilarant du 03 au 05 décembre 2020, dans le nouvel incubateur d'artistes de théâtre et de cinéma, le TRAC de Pascal Miralles et de Laura Gonthier à Castelnau-le-Lez.