Récit de baladeur : sur la scène du Royal Palace à Kirrwiller

Implanté à Kirrwiller en pleine campagne alsacienne, mais non loin de Strasbourg, le Royal Palace est aujourd’hui reconnu comme l’un des plus grands Music-Halls de France. Chaque année, des milliers de spectateurs affluent pour y admirer un spectacle digne des plus grandes revues parisiennes. A l’origine du Royal Palace, il y a un homme : Pierre Meyer, cuisinier de formation, qui poussé par l'engouement du public pour le Music-Hall a choisi d'embrasser sa passion pour les spectacles et les shows à l'américaine. Sylvie Zimmermann, responsable commerciale, assiste Pierre Meyer depuis 28 ans maintenant et nous a ouvert les portes du Royal Palace d'heure matinale :

Après la période de confinement, l'important était de pouvoir rouvrir, mais dans les meilleures conditions. C'est pourquoi, toute l'équipe a mis en place un protocole sanitaire strict : portique de désinfection à l’ozone, masque obligatoire pour les spectateurs durant le show, salle et coulisses désinfectées après chaque représentation.

Le hall d'entrée du Royal Palace et son portique de désinfection © Radio France - Laure Basterreix

En plus de la salle de spectacle, le Royal Palace possède deux restaurants animés musicalement. Le premier : le Majestic, sous la houlette de Bruno Schlewitz, pouvant en temps normal accueillir jusqu’à 800 convives, et le second : le Versailles, plus intime avec 150 couverts, servant la cuisine de Régis Schmidt et Eric Lacroix. Comme sur scène, c'est une mécanique bien huilée en cuisines avec la volonté de servir les meilleurs produits dans le respect du local et des circuits courts.

Dans la cuisine du Versailles avec Régis Schmidt et Eric Lacroix © Radio France - Laure Basterreix

Aujourd'hui, le Royal Palace, 3ème music-hall de France, après le Lido et le Moulin Rouge de Paris, emploie plus de cent personnes, dont 32 artistes. Après un repas dans l'un des deux restaurants, vous accédez au théâtre, lieu dédié au très grand spectacle. Installé dans une salle feutrée dotée de 1000 fauteuils, la magie du spectacle vous transporte grâce aux artistes, aux décors impressionnants et un immense écran à LED Haute Définition de 300m². Dans l'ombre, c'est une équipe de cinq régisseurs dont Jérémy Fernandes qui a en charge de donner vie à toutes les facettes des spectacles, même les plus excentriques ou techniques.

Au cœur du théatre du Royal Palace © Radio France - Laure Basterreix

Après le spectacle, la soirée peut se prolonger dans le Lounge Club de 2200 m² permettant de poursuivre la fête dans une ambiance intimiste, feutrée mais animée.

Le Lounge Club du Royal Palace © Radio France - Laure Basterreix

