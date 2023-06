Remportez les toutes dernières places pour le concert d'Indochine à Nancy sur France Bleu Sud Lorraine

Un concert complet

Le groupe Indochine inaugure les Open Air du Zénith de Nancy le 17 juin prochain !

Mises en vente en janvier dernier, toutes les places ont été vendues en à peine quelques jours. Compliqué donc de se procurer des entrées pour ce show très attendu...

Les dernières places sont à gagner sur France Bleu Sud Lorraine

France Bleu vous offre les dernières places pour assister au concert ! Comment jouer ?

Tous les jours de la semaine, du 5 au 16 juin, participez au jeu 54/88 à 6h45 avec Damien Colombo et Mathieu Barbier pour vous inscrire à la sélection des vendredis 9 et 16 juin et remporter vos 2 invitations !

Et du 5 au 9 juin uniquement, 2 places sont également à gagner à 18h10 parmi la sélection des 4 gagnants de la semaine !

Un seul numéro à retenir pour tenter votre chance : 03 83 36 20 20

Bonne chance à tous 🎶