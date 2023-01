Remportez vos places pour le Bal de Shirley et Dino au Kabaret le K.

Shirley et Dino au Théâtre de Marigny

Shirley et Dino , de leurs vrais noms Gilles et Corinne Benizio, sont des humoristes français.

Ils se rencontrent à la faculté de Censier à Paris. Ils débutent sur les planches sous le nom d'Achille Tonic . Le duo interprète alors des histoires touchantes de clowns un peu naïfs, cela dans plusieurs spectacles. Ces mêmes années, ils créent les personnages de Shirley et Dino lors d'un stage d'improvisation. Cousins à la scène, Shirley et Dino sont en réalité mariés. Ce duo hors du commun est célèbre pour son humour potache et ses nombreux sketchs autour du monde du spectacle.

Habitués des cafés-théâtres depuis longtemps, ils réalisent leur premier film, Cabaret Paradis, sorti en salle en 2006, qui enregistre 200 000 entrées. En 2009, Shirley et Dino montent une adaptation de l'opéra baroque Le roi Arthur de Purcelle.

Ils récidivent dans la mise en scène de l'opéra baroque en 2015 avec Don Quichotte chez la Duchesse de Joseph Bodin de Boismortier, puis en 2022 avec Platée de Jean-Philippe Rameau.

Cette année, ils reviennent avec un BAL COMIQUE tout aussi original qu'amusant.

Dino : "Depuis la création de nos personnages Shirley et Dino, tous nos spectacles, du Music-hall au Cabaret, en passant par Varietà, les Caméléons et Rétro-futur, mettent l'esprit de fête à l'honneur"

Shirley : " Vous allez danser, rire et surtout vous amuser en toute convivialité sans modération"

