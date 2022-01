Remportez vos places pour Messmer

HYPERSENSORIEL

Vivez un voyage euphorique au cœur de vos cinq sens ! Le fascinateur Messmer est de retour en France pour y présenter son spectacle Hypersensoriel.

Messmer repousse à nouveau les limites du subconscient, en mettant cette fois à profit nos cinq sens. Quels sont leurs secrets, leurs pouvoirs insoupçonnés ? Peut-on les décupler, les altérer ? Et si nous avions un 6ème sens qui sommeille en nous ? Après plusieurs années à étudier le cerveau humain pour amplifier ses propriétés, Messmer vous invite cette fois à stimuler et éveiller vos sens à travers des expériences et des aventures des plus étonnantes et divertissantes.

Hypersensoriel propose un grand rendez-vous interactif et euphorique, mettant à profit technologie et réalité virtuelle. Messmer fait ainsi une fois de plus la démonstration de l'incroyable pouvoir du subconscient.

Du 03 au 07 janvier, jouez au 5 sur 5 avec France Bleu Champagne Ardennes et remportez vos places pour le spectacle de Messmer Hypersensoriel le mardi 18 janvier au Capitole de Chalons en Champagne.

