Rennes : voyage au bout de la peur dans l'usine hantée des Ateliers du vents

Le collectif d'artistes rennais vous accueille dans son usine pour découvrir La Vilaine frayeur, des créations mêlant l'horreur, le rire et le paranormal. Frissons garantis !

Rennes, France

"Fais-moi peur !" : pour le week-end de la Toussaint, le collectif d'artistes et les Ateliers du vent vous emmène tout droit dans l'horreur. Des spectacles, déambulations, concerts, à la rencontre de zombies et autres créatures de l'horreur.

Écrin fantôme, visite dans l'usine hantée

L’ancienne entreprise rennaise Amora, où sont installés les Ateliers du vent, a été transformée en usine hantée, et invite les visiteurs à découvrir l'intérieur avec Écrin Fantôme. Une visite qui donne des frissons, à la rencontre des fantômes du passé. "C'est quelque chose qui nous plaît tous assez ici, de se dire que c'était une usine de moutarde. Il y a encore quelque chose d'assez présent dans l'usine, et c'est pour ça qu'on est parti sur cette visite, comme un train fantôme à pied, et de pouvoir allez voir les recoins, des espaces qui ne sont normalement pas accessibles au public", explique Myriam Gautier, artiste associée aux Ateliers du Vent.

Reportage de Pauline Pennanec'h Copier

La visite commence dans l’ascenseur, où nous rencontrons notre guide, la directrice de l'usine, qui nous emmène dans les sous-sols. Puis ce sont une multitude de personnages qui nous racontent leur histoire et nous effraient (un petit peu). Le spectacle est surprenant et bourré d'humour. "Ce sont des superbes performances d'acteurs, c'est super !", réagit Julien, scotché.

Le spectacle est à voir à partir de 8 ans pour les enfants, de 14h à 17h jusqu'à dimanche. Réservez vos places car ça part très vite. Pour les prix : 10 / 8 / 4 euros.

Les Ateliers du Vent, à Rennes. © Radio France - Pauline Pennanec'h

La fête des morts

La Fête des morts propose aux visiteurs un village d’entre-sorts, sortes de petits spectacles. Au programme : performance de zombies, studio photospirit, consultation avec une voyante... Et tout cela en accès libre.

Des concerts sont aussi proposés, avec samedi 2 novembre, Poutre Apparente, Ex-Fulgur et Dark de Tranchard.Le week-end s’achèvera dimanche 3 novembre, à 20 h, avec un spectacle de magie mentale, avec Eve Opchka.

Rendez-vous aux Ateliers du vent, 59, rue Duval à Rennes. Samedi 2 novembre, de 14 h à 1 h, et dimanche 3 novembre, de 14 h à 22 h. Bar et restaurations sur place. Programme détaillé et billetterie en ligne sur lesateliersduvent.org