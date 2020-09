Rentrée artistique à Toulouse : Les Arteliers

Une rentrée, plein de projets

Depuis 1994, Marie-Cécile Fourès anime des ateliers d’écriture (en EHPAD, salon de thé, école, collège, lycée, médiathèque, bibliothèque, milieu carcéral, entreprise ou chez les particuliers). Atelier de 2 heures : 12€ // Carte de 10 ateliers à 108€ (1 séance offerte) valable en ligne ou en présentiel et non nominative. Atelier de 3 heures le mardi soir : 18€ // Inscription à l’année à 198€ (1 séance offerte). Ces moments d’écriture ont lieu en salons de thé, en EHPAD, en milieu scolaire, en entreprise, en médiathèque ou bibliothèque et en ligne via WhatsApp. Également sur demande chez vous (pour 10 personnes maximum).

Les rendez-vous d'écriture entre toulousains

Mardis 22 septembre, 13 octobre, 17 novembre, 15 décembre 2020, 12 janvier, 9 février, 9 mars, 13 avril, 18 mai, 15 juin, 6 juillet et 10 août 2021 de 20h à 23h au Surfin’Poké (Esquirol ou Carmes) co-animé par Marie-Cécile et Nathalie

Les stages théâtre en solo, binôme ou couple

Une journée rien que vous vous à offrir ou s’offrir. Une journée pour goûter et découvrir les joies du théâtre. Ou deux jours pour aborder le travail du texte. samedi 7 novembre 2020 // samedi 6 mars 2021 // samedi 29 mai 2021.

Adulte à partir de 17 ans (débutants bienvenus)

De 10h à 18h avec moments de pauses, déjeuner et goûter partagés

65€ (+ 10€ d’adhésion annuelle)

Payement en plusieurs fois possible

Places limitées

Les stages se déroulent à Balma (grand parking // covoiturage proposé)

