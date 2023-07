REPLAY - Un cabaret de Drag Queens dans un village de Dordogne ce week-end

C'est un des phénomènes télévisuels de l'année 2022. Après le succès de l'émission RuPaul's Drag Race aux Etats-Unis, la franchise Drag Race se développe dans le monde entier : en Thaïlande, au Royaume-Uni, au Canada, aux Pays-Bas, en Australie, en Espagne, aux Philippines et depuis l'année dernière en France. C'est Nicki Doll, une drag queen française ayant participé à la version américaine qui porte le projet sur France 2, accompagnée dans le jury par l'animatrice et passionnée de mode Daphné Bürki et l'artiste Kiddy Smile.

Après le succès de la première saison diffusée en 2022 et remportée par Paloma, aujourd'hui chroniqueuse dans l'émission Quotidien sur TMC, la deuxième édition est diffusée depuis le 30 juin sur france.tv et France 2 le vendredi soir. Le phénomène a dépassé le petit écran puisque les Drag Queens françaises ont été cette année sollicitées pour de nombreux événements et beaucoup de spectacles de drag ont vu le jour ces derniers mois.

Des drag queens en Dordogne ?

En Périgord aussi, les Drag Queens ont fait leur apparition. C'est à Villefranche-de-Lonchat, à l'ouest du département, que le bar Le Bateleur a vu naître son propre Cabaret Drag Show. Luc de Muelenaere, le gérant arrivé d'Afrique du Sud en 2008 s'est installé dans cette commune périgourdine pour suivre son père venu reprendre une maison d'hôte dans le secteur.

Le patron du Bateleur avait déjà une expérience dans les soirées LGBT, mais il a fallu attendre 2022 pour que ce projet vienne donner de la couleur à son établissement d'un village de 1 000 habitants.

Comment une ambiance de cabaret parisien est arrivée ici ? Luc a encore du mal à y croire. C'est en discutant avec un artiste drag sur une application de rencontres que le projet est né. Benjamin, alias Vanus, est donc venu rencontrer Luc et son entourage dans son établissement, et l'idée de monter un cabaret s'est alors imposée. Pour le patron du bateleur, cette ouverture d'esprit s'explique par l'installation de nombreux jeunes dans les environs au moment de la crise du COVID : "Je n'aurai jamais pu organiser ça en 2008 en arrivant" nous a-t-il expliqué.

Cabaret Drag Show : le succès

Après la première date, Luc a été obligé d'en planifier une deuxième pour que tous ceux qui souhaitaient découvrir le spectacle puissent venir. Après avoir retenté l'expérience au moment de la Saint Valentin et face au succès flagrant, la nouvelle troupe a décidé d'organiser 4 dates dans l'été. A la rentrée, les Drag Queen from Périgord réfléchiront pour monter une nouvelle version de leur cabaret, à découvrir prochainement au Bateleur, à Villefranche-de-Lonchat.

Représentations les 15 et 16 juillet, 26 et 27 août. Réservations sur internet.

