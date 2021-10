Retour en piste pour le Cirque d'Hiver Bouglione à Paris !

Fermé depuis plus d'un an, le Cirque d'Hiver Bouglione rouvre et présente (enfin) son nouveau spectacle "Dingue !" depuis le 23 octobre à raison de deux représentations par jour. En pleine période de vacances, les familles et amoureux du cirque reviennent profiter de la Piste aux Etoiles !

Après plus d'un an de fermeture, le Cirque d'Hiver Bouglione, en plein cœur de Paris, dévoile enfin son nouveau spectacle ! Intitulé "Dingue !", il devait se jouer l'année dernière, mais avec les différents confinements, impossible de le proposer au public. C'est chose faite ! Depuis le 23 octobre, le cirque reprend vie.

Geraldine Philadelphia et son numéro de Hula Hoop - Fany Boucaud

"J'ai adoré les deux frères, ceux qui faisait de la gymnastique" s'exclame Léo, 10 ans. Il parle d'Andrea et Davide, les italiens du groupe "Les Caveagna" avec leur numéro de main à main qui offrent une parfaite osmose pour l'une des disciplines acrobatiques les plus anciennes du cirque.

Les frères Andrea et Davide "Les Caveagna" sur la piste du Cirque d'Hiver Bouglione - Fany Boucaud

C'est un lieu mythique, magique, et toujours autant féérique !

Pour Inès et Martin, ce sont les chevaux de Régina Bouglione et le clown Totti, venu d'Espagne qui les ont marqué. Un show de 2h pour le bonheur des petits mais aussi des plus grands. Clément venu de Moulin, dans l'Allier pour les vacances est très heureux de pouvoir revenir voir le cirque avec ses enfants : "Ca fait du bien de pouvoir vivre ça avec eux" dit-il "nous sommes déjà venus ici mais jamais avec mes enfants. On peut de nouveau le faire. Et pour leur premier cirque, en plus sans masque, c'est magique!". Sa femme Lucie est tout aussi ravie, pour cette première sortie "déconfinée".

"Avec la crise sanitaire, on a été forcé de s'arrêter, un vrai cauchemar"

La crise sanitaire a stoppé toute activité artistique. Née à Créteil, la danseuse Adèle Fame revient enfin en piste avec son numéro de sangles aériennes à plus de 10 mètres de hauteur. "On a été forcé à l'arrêt, c'était un cauchemar" explique-t-elle. "On ne pouvais plus s'entrainer, toutes les salles été fermée, il a fallu tenir bon. On a espéré un temps, seulement 9 jours de spectacle avant de devoir de nouveau s'arrêter" précise-t-elle, les larmes aux yeux.

Adèle Fame, danseuse francilienne aux sangles aériennes - Dominique Secher

Ce nouveau spectacle devait se jouer l'année dernière, mais avec les différents confinements, impossible. Alors que les artistes étaient bookés et leurs logements payés. Avec la billetterie fermée en plus, le Cirque d'Hiver Bouglione a perdu "plusieurs millions d'euros" selon Joseph Bouglione, le directeur artistique du cirque. Pour ce spectacle, il a préféré prendre des artistes européens, la pandémie n'aidant pas à faire venir des américains ou des russes.