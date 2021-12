Retrouvez le podcast la Dégustation des contes avec M. l'Hiver sur France Bleu Champagne-Ardenne !

Le Marché de Noël est un évènement festif désormais incontournable à Reims. Et cette année encore, il était en partie délocalisé à divers endroits du centre-ville. La fête avait donc également lieu place du Forum, au niveau du Cryptoportique, puis que France Bleu Champagne-Ardenne et le Centre de création pour l'enfance de Tinqueux avaient invité les enfants à découvrir un superbe spectacle à la fois original, drôle, tendre et rythmé : la dégustation des contes avec M. l'Hiver, de Pierre Soletti.

Un spectacle qui n'est pas que pour les enfants !

Il s'agissait d'un spectacle court se déroulant au Royaume des Enfants, situé place du Forum le temps du Marché de Noël. Il mêle avec intelligence et humour, contes, poésie et saxophone, tout en tournant autour de l'hiver. Le spectacle, bien que dédié aux enfants, a également sans nul doute fait le bonheur des plus grands !

Le spectacle avait lieu les mercredis 1er, 8, 15 et 22 décembre derniers, à 16h30, à deux pas de la maison du Père Noël. Porté par Pascal Salzard (conteur) et Marie-José Solivellas (saxophoniste), le spectacle a rencontré un joli succès dans la Cité des Sacres.

Une enceinte Merlin à gagner

Les enfants spectateurs ont eu l'occasion de jouer avec France Bleu Champagne-Ardenne en déposant un bulletin dans une urne mise spécialement à leur disposition place du Forum. Une enceinte Merlin, conçue par Radio France et Bayard, était à gagner ! L'enceinte est le "bébé" de la Chouette radio, projet développé lors d'une précédente édition de l'Accélérateur d'idées, de Radio France.

Cette enceinte donne accès à des contenus audio d'une qualité incroyable, permettant aux plus jeunes d'écouter les aventures de leurs héros préférés. Dotée d'une gigantesque autonomie de 10h, d'un poids plume et d'une prise casque, l'enceinte Merlin suivra vos enfants où qu'ils aillent !

Pour (ré)écouter le spectacle

Vous voulez (re)découvrir les contes de ce spectacle enchanteur ? Ils seront disponibles en podcast, dès le 24 décembre, sur notre site Internet francebleu.fr/champagne-ardenne.

Bonne écoute !