Réveillon sur les Champs-Elysées : un feu d'artifice hors-norme pour commencer l'année 2023

Un spectacle de 8 minutes tourné autour de l'amour et de la fête. Voici ce qui vous attend si vous faites partie des 500 000 personnes attendues sur les Champs-Elysées pour assister au traditionnel feu d'artifice du Nouvel An samedi 31 décembre. De retour après deux ans d'absence (due au Covid-19), le show sera donc plus long que les années précédentes. Le top départ sera donné à 23h59 et quinze secondes très précisément.

Plus de feux pour plus d'espace

En tout, 3 386 "départs" sont prévus pour animer les huit "tableaux" qui composent le spectacle. Une quantité exceptionnelle pour un show de huit minutes. "Pour un feu d'artifice normal, un tel chiffre correspond à 15 à 20 minutes de spectacle", selon Edouard Grégoire, directeur artistique de la société Arteventia, qui a remporté l'appel d'offre de la Mairie.

127 points de tirs seront disposés tout autour de la place de l'Etoile, pour que le spectacle prenne le plus d'espace possible. "C'était une proposition de notre part, et cela n'a jamais été fait. Dans le passé, les feux étaient tirés uniquement autour de l'Arc de Triomphe" poursuit le pyrotechnicien.

Une bande son majoritairement française

Pour mettre en place cette installation géante, 20 personnes travailleront de vendredi matin à samedi soir. Edouard Grégoire et ses équipes ont eu "environ un mois" pour remettre à la Ville de Paris les plans du feu d'artifice. "Nous devions faire une proposition complète. Sur le plan pyrotechnique bien-sur avec un thème libre, mais aussi sur le choix de la musique pour accompagner les effets", explique Edouard Grégoire. Selon lui, la Ville a été sensible à l'occupation de l'espace, le spectacle ayant été conçu pour ravir prioritairement les parisiens et les touristes présents sur place.

Samedi, ce spectacle inspiré par l'amour et la fête sera donc accompagné par une bande son majoritairement française, avec notamment Clara Luciani, Juliette Armanet ou encore Sound of Legend. Pour remporter l'appel d'offre, Arteventia a également mis en avant le fait que la majorité de ses produits étaient fabriqués en Italie : "Ce n'était pas un critère décisif, mais cela était important pour nous d'utiliser des artifices fabriqués proches de la France, d'autant qu'ils sont de meilleur qualité", se félicite le directeur artistique.

Un rêve devenu réalité

Pour le directeur artistique, s'occuper de ce feu d'artifice est une consécration. Surtout qu'il devait déjà en avoir les clefs l'an passé, avant que le spectacle ne soit annulé pour des raisons sanitaires. "J'ai complètement changé le format parce que je m'ennuie assez vite et je ne voulais pas reproposer deux fois la même chose. C'est une passion de jeunesse et me voilà aujourd'hui à la place des personnes que je voyais à la télé quand j'étais petit" sourit-il.

Les feux d'artifices seront évidemment visibles depuis toute la ville à condition d'être en hauteur. "Mais le spectacle est avant tout conçu pour être vu depuis les Champs-Elysées pour admirer l'ensemble des chorégraphies" précise Edouard Grégoire. Ce dernier se prépare à la dernière ligne droite avec l'installation des engins pyrotechnique vendredi et samedi. "On dormira mieux le 2 janvier !" s'amuse-il.