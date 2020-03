Roméo et Juliette... victimes du coronavirus à Grenoble !

Les annulations et reports de spectacles et de rendez-vous sportifs et culturels se succèdent en Isère, à Grenoble, comme ailleurs. Un des reports annoncés aujourd'hui à Grenoble est celui du spectacle Roméo et Juliette de la Fabrique Opéra.

C'est un acteur qui habituellement n'est pas au générique de Roméo et Juliette : le coronavirus Covid-19 s'invite dans la romance et reporte l'opéra. L'organisation "La Fabrique Opéra" annonce qu'elle se conforme aux dernières directives du ministère de la santé.

Dates reportées en juin

Les représentations initialement prévues les 27, 28, 29 et 31 mars sont annulées et reportées deux mois et demi plus tard, les 12, 13, 14, et 16 juin.

_"Les billets déjà achetés restent valides à jour égal"explique la production (vendredi 27 mars pour vendredi 12 juin, etc.), "sans aucune démarche de la part des spectateurs. Nous communiquons à l'ensemble de nos spectateurs les possibilités de report et de remboursement dès aujourd'hui"._

Surcoût économique

"Ce report engendre un surcoût qui aura un impact économique. Suite à quelques demandes, nous mettons en place pour ceux qui le souhaitent une cagnotte collective disponible sur notre site internet www.lafabriqueopera-grenoble.com."