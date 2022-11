"Rouge dents" au Quai des Arts d'Argentan

Pierre Cuq et la Compagnie des Grandes Marées proposera le 29 novembre à 19h00, un spectacle entre théâtre et danse et racontant l'histoire d'une adolescente et du rapport à son corps à notre époque

rouge dents Après avoir raconté le voyage d'une vie aux enfants avec "Doux Amer", le Quai des Arts d'Argentan propose cette fois-ci de suivre les questionnements et le mal-être d'une adolescente - Gwladys - face à l'un des maux de notre société : l'apparence. Rouge dents est l'histoire d'une adolescente face à son miroir. Comme beaucoup, Gwladys est une cible marketing sans cesse sollicitée dans un monde où l'apparence est reine. Elle regarde ses baskets neuves et les déteste. Leur rouge trop voyant trahit tout ce qu'elle veut cacher. Il révèle son corps dans ses imperfections, ses pulsions, sa part d'immaîtrisable. C'est pour le fuir, pour se fuir qu'elle part en courant dans les bois. Face aux carcans féminins, quand la pression devient insupportable, une seule solution : mordre…