Daniel Auteuil comme peut-être vous ne l'avez encore jamais vu, dans un spectacle musical inédit ! " Déjeuner en l'air" vous immisce dans le monde du poète Paul-Jean Toulet, d'Appolinaire, de Rimbaud... Daniel Auteuil chante, récite et nous plonge dans une intimité toute en émotions vraies...

Saint-Avertin : Daniel Auteuil, poésies et chansons, samedi 16 octobre au Nouvel Atrium

Bien sûr, vous connaissiez le Daniel Auteuil acteur, mais connaissez-vous le comédien, le poète ou encore le chanteur ?

Sur la scène du Nouvel Atrium de Saint-Avertin, l’acteur récite et chante l’œuvre de Paul Jean Toulet, dont les textes ont été parfois oubliés... « J’ai lu ces poèmes qui parlaient beaucoup d’amour et de désenchantement... J’ai ressenti le besoin de poser des accords de guitare sur ces émotions. »

D'autres poètes sont aussi invités lors de cette soirée intime et sincère : Guillaume Apollinaire, Charles Baudelaire ou bien encore Arthur Rimbaud... Leurs textes sont mis en musique afin que vous les découvriez sous un tout nouvel angle... L'acteur a aussi signé quelques textes très personnels qu'il vous interprètera ce samedi 16 octobre.

Daniel Auteuil sera accompagné de Colin Russeil au piano et Arman Mélies à la guitare, sur des arrangements de Gaëtan Roussel.

Daniel Auteuil - Yann Orhan

"Déjeuner en l'air", un spectacle simplement "beau" et d'une véritable sensibilité, à la croisée de Stephan Eicher et d’Alain Souchon. Une soirée qui vous fera découvrir le héros de Jean de Florette, La Reine Margot ou du 8ème jour sous une toute nouvelle lumière... « C’est comme une balade intime, un rendez-vous, un dîner où l’on boit mes paroles… Je raconte des moments de ma vie, des rencontres qui m’ont marqué »

Daniel Auteuil - « Déjeuner en l’air » Samedi 16 octobre à 20h30 au Nouvel Atrium de Saint-Avertin

Tarifs : 19 / 24 / 28 euros - Spectacle assis - placé

Veillez à respecter les consignes sanitaires lors du spectacle.