Saint Avertin : les artistes se mobilisent pour l'Ukraine

C’est l’histoire de deux hommes que tout oppose, ennemis et en guerre, qui préfèrent faire parler leur part d’humanité plutôt que leur fusil. Une fable humaniste, plus que jamais d'actualité.

Venez vivre un grand moment de théâtre et participer en même temps à une belle action.

L’intégralité des recettes de la billetterie sera en effet reversée à l’Unicef pour subvenir aux besoins du peuple ukrainien, et prioritairement aux femmes et aux enfants meurtris par la guerre contre la Russie.

Les deux acteurs qui monteront sur la scène du Nouvel Atrium, Alexis Desseaux, par ailleurs d’origine ukrainienne et russe, et Stéphane Titeca joueront à titre gratuit (au nom de leur engagement) et la Ville se chargera de toute l’organisation technique (régie, matériel, logistique).

Le Choix des âmes le 2 Avril au Nouvel Atrium de Saint Avertin - Ville de Saint Avertin

Les comédiens avaient déjà fait un passage remarqué par le Nouvel Atrium en 2015 avec cette pièce qui se déroule dans une tranchée, pendant la première guerre mondiale.

« Le Choix des âmes » a obtenu en 2015 le Grand prix du théâtre et la récompense de meilleure comédie dramatique au Hong-Kong International French Festival.

Pour réserver vos places, c'est ici.