Saint-Avertin : Michel Drucker seul sur scène le jeudi 12 mai au Nouvel Atrium

Avec son premier spectacle "Seul avec vous", l’animateur avait révélé son incroyable talent de conteur, propagé son humour sensible et délicat, son goût pour les anecdotes pleines de saveur, son amour infini pour ce métier et tous ceux qui y consacrent leur vie.



Il lui reste tant de choses étonnantes, émouvantes et bien sûr délicieusement drôles à dire qu’un deuxième spectacle s’est très rapidement imposé à lui. Pendant près d’une heure trente, Michel Drucker se replonge dans ses souvenirs et raconte son amour infini pour son métier.



Affiche Spectacle Michel Drucker - Photo : Pascal ITO

Il nous fait revivre ces immenses artistes chanteurs, acteurs ou humoristes qu’il a côtoyés tout au long de sa longue carrière, mais aussi les hommes politiques. Il parle de sa vraie vie d’homme de télévision, de l’évolution du showbiz et des politiques, ponctuant ses propos de souvenirs savoureux ou pleins de nostalgie.