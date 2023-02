Saint-Paul Lès Dax : Gagnez vos invitations pour le festival international des artistes de cirque

Créé en 1999, le Festival international des artistes de cirque de Saint-Paul Lès Dax est devenu aujourd'hui une référence dans le monde circassien et fait partie des 12 festivals les plus importants au monde.

Pendant 4 jours des artistes venus de tous les continents vont proposer des numéros époustouflants et éclectiques qui raviront petits et grands.

Les plus grands numéros du moment réunis à Saint-Paul Lès Dax

Le russe Alexey Mironov est l'un des clowns les plus célèbres découvert lors des tournées mondiales du "Cirque du Soleil". Konstiantyn est un jeune ukrainien qui s'inspire des ballets classique pour allier le jonglage et l'acrobatie. Alisa Shether arrive d'Israël et présente l'un des numéros de cerceau aérien les plus impressionnant tandis que l'allemand Sandro Montez propose le renouveau des numéros canins sous les chapiteaux de toute l'Europe.

Le Festival international des artistes de cirque de Saint-Paul Lès Dax, présenté par Michel Palmer, Monsieur Loyal du Crique Arlette Gruss puis du cirque d'hiver Bouglione, réunit encore cette année des artistes de dimension internationale sous son magnifique chapiteau moderne et confortable.

Ecoutez France Bleu Gascogne et gagnez vos invitations

Afin de vous permettre de profiter pleinement de ces 4 jours de festival, écoutez France Bleu Gascogne qui pour fêter ses 40 ans met en jeu 40 invitations. Vous serez reçus avec la personne de votre choix, confortablement installés, et passerez une soirée exceptionnelle à Saint-Paul Lès Dax.

Le Festival international des artistes de cirque de Saint-Paul Lès Dax c'est du 9 au 12 mars 2023. Le chapiteau est installé Rue Edmond Rostand, tout près de l'avenue de la résistance et derrière le magasin But, à Saint-Paul lès Dax.

Les représentations ont lieu :

Jeudi 9 mars 2023 à 20h30

Vendredi 10 mars 2023 à 20h30

Samedi 11 mars 2023 à 14h30

Samedi 11 mars 2023 à 20h30

Dimanche 12 mars 2023 à 11h00

Dimanche 12 mars 2023 à 16h00 (gala de clôture)

La billetterie est ouverte en ligne ou en vous rendant directement aux offices de tourisme de Saint-Paul Lès Dax et Dax.