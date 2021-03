Saison taurine 2021 à Bayonne : cinq corridas et deux novilladas

Les grandes lignes de la saison taurine bayonnaise ont été dévoilées sur le site internet de la ville. Cinq corridas et deux novilladas sont programmées pour cet été, fin juillet et début septembre. Reste à savoir si la crise sanitaire permettra l'organisation des courses de taureaux.

Cinq corridas et deux novilladas. Voila à quoi va ressembler la saison taurine bayonnaise en cette année 2021. Les grandes lignes de la temporada sont publiées sur le site internet de la ville. Deux temps forts sont programmés cet été dans les arènes de Lachepaillet.

Deux courses fin juillet

Deux corridas sont programmées pour la période des fêtes de Bayonne. Une corrida à pied le vendredi 30 et une corrida à cheval le samedi 31 juillet. On ne sait pas encore si les fêtes de Bayonne auront lieu cette année en raison de la crise sanitaire. Une décision doit être annoncée à la mi-avril.

El juli dans les arènes de Bayonne © Radio France - Paul Nicolaï

Féria de l'Atlantique début septembre

Trois journées taurines sont programmées lors de la Feria de l'Atlantique. Elle va commencer avec une corrida goyesque le vendredi 3 septembre. Les arènes seront alors colorées en bleu. Puis le samedi 4 septembre : une novillada piquée en matinée et une corrida l’après-midi avec six toreros différents. Enfin, pour la clôture de la temporada deux courses sont programmées le dimanche 5 septembre. Une novillada sans picadors et une corrida dite "exceptionnelle" dont on ne connait pas encore les détails.

Une programmation soumise aux aléas de la crise sanitaire

Selon un communiqué de la ville de Bayonne, l'opération "Ma place à 9 euros" pour la corrida exceptionnelle du samedi 4 septembre, a permis de vendre 700 entrées. Les noms des élevages de taureaux et ceux des toreros seront dévoilés ultérieurement. Cette programmation, on l'imagine, est soumise à l’évolution de la crise sanitaire et de la capacité des arènes à recevoir du public.