Salles de spectacles : clap de fin de saison pour le LEM à Nancy

A quand une réouverture des lieux de culture ? Faute d'horizon, le LEM à Nancy préfère jeter l'éponge : le théâtre de la compagnie En Verre et contre Tout, situé Grande Rue en vieille ville, annonce la clôture anticipée de sa saison.

Comme toutes les salles de spectacle, le LEM est fermé depuis la fin octobre. Le petit théâtre - qui compte 50 places et emploie trois personnes - a dû reporter ou annuler une dizaine de spectacles. Las ! "On était dans le report de programmations, dans nos agendas. On ne faisait plus que ça, entre la gestion des personnes, des compagnies", explique le directeur des lieux Laurent Michelin.

Ça nous occupe la tête complètement et on n'est plus dans notre métier propre qui est la création, le spectacle, la rencontre avec le public. Ça nous use

"Le cœur du théâtre continue de battre mais en sourdine", explique le LEM avec ici une compagnie normande en répétition © Radio France - Isabelle Baudriller

Clap de fin donc pour la sixième saison et un soulagement : "Depuis qu'on a pris cette décision, on a un poids en moins sur les épaules. On est soulagés, on revit ! On ne sait pas où on en sera en avril. On aurait peut-être pu rouvrir mais c'est un choix. L'important, c'était de reprendre en main notre activité, notre vie en fait. Et ça fait du bien."

Si les conditions le permettent, le théâtre nancéien rouvrira début juin pour une programmation estivale. Il prépare actuellement la saison de septembre.