VIDEO. Sarah Conan élue Miss Bretagne 2021

Miss Bretagne 2021 s'appelle Sarah Conan. Elle a été couronnée, dimanche 19 septembre, à Ploemeur, dans le Morbihan. Amandine Petit, Miss France 2021, lui a remis sa couronne en personne, après l'annonce des résultats par Sylvie Tellier. Plus de 700 personnes ont assisté à deux heures de spectacle.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

La musique pop, le satin et les paillette ont su séduire Morgane venue assister au concours. "On a besoin de magie en ce moment. C'était vraiment le bon évènement pour voir la magie Miss France , avec les paillettes et les belles personnes pour représenter la France !". Pour représenter la Bretagne, Maéla est catégorique, il faudra surtout que la nouvelle miss soit dotée de "simplicité".

Passionnée de sports nautiques et de la Bretagne

Sarah Conan n'en revient toujours pas d'avoir pas d'avoir décroché la couronne. "Je suis à peine émue parce que je pense que je ne m'en rends pas compte. Je vais enfin pouvoir représenter ce qui est pour moi la plus belle région de France ", confie l'étudiante en marketing et communication à Rennes. Férue de wake, de surf et de paddle, elle veut partager sa passion avec tous les Français et le fait que la Bretagne soit "la région la plus propice pour faire ces sports nautiques".

Sarah Conan, nouvelle miss Bretagne 2021, "très surprise" d'avoir décroché la couronne. Copier

La jeune Costarmoricaine doit s'envoler prochainement pour la Réunion, où elle préparera le concours Miss France 2022, qui aura lieu au Zénith de Caen, en décembre.