Savonnières : Le loup de retour en Touraine

Savonnières, Indre-et-Loire, France

Plus de 200 000 personnes ont déjà vu "Le loup est revenu" depuis sa création il y a 6 ans par la compagnie Les Nomadesques. Tout premier spectacle pour enfant de cette compagnie, "Le loup est revenu" fait l'unanimité auprès du public mais aussi des critiques de théâtre. Vendredi 6 décembre à 18H30, les tourangeaux auront la chance de pouvoir le (re)découvrir à l'Espace Mame de Savonnières.

Le loup est revenu, par la compagnie Les Nomadesques - Compagnie Les Nomadesques

Un livre pour enfants devenu vivant

"Le loup est revenu" c'est d'abord un livre pour enfants de Geoffroy de Pennart (éditions l'école des loisirs). L'histoire est jubilatoire et plaît beaucoup aux jeunes lecteurs : Monsieur Lapin découvre, en lisant son journal, que le loup est revenu. Il a trop peur pour aller se coucher. Et il n'est pas le seul! Bientôt tout ce qui compte en héros de fables, livres et légendes se presse à sa porte. Les trois petits cochons, les sept chevreaux et leur maman, le petit chaperon rouge, Pierre... Tout le monde se rassemble chez Monsieur Lapin en apprenant la glaçante nouvelle du retour de leur plus grand prédateur : le loup!

Inquiets ou prêts à en découdre, tout ce petit monde se prépare à accueillir le terrible Grand Méchant des histoires. Jusqu'à ce que... Toc, toc, toc... Ah non! Pas question de vous raconter la fin. Ce serait vous gâcher le plaisir. Car, dans ce spectacle, que l'on soit petit ou grand, on se laisse embarquer et on rit... beaucoup.

Monsieur lapin découvre avec effroi le retour du loup - Compagnie Les Nomadesques

L'histoire est magistralement portée par les comédiens de la compagnie Les Nomadesques, qui a eu un véritable coup de coeur pour l'oeuvre de Geoffroy de Pennart. Il est adapté à tous les publics, dès 3 ans et est actuellement donné tous les week-ends et jours de vacances, à l'Alhambra à Paris (jusqu'au 24 février 2020). C'est une chance de le voir en Touraine.

"Le loup est revenu", venredi 6 décembre à 18H30 - Espace Mame Savonnières. Tarif unique 5€

Il est conseillé de réserver au 02 47 43 53 72