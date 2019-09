Série : le son et lumière de la Citadelle des Anges à Teloché.

Depuis 2015, des comédiens font vivre chaque été l'ancien four à chaux de Teloché, rebaptisé La Citadelle des Anges, avec un spectacle son et lumière. Bienvenue dans les coulisses de "Mars est dans la terre", le spectacle 2019. Rencontre avec le producteur Sylvain Michoux, et toute l'équipe.