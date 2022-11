"Sherlock Holmes, l'aventure musicale" à découvrir avec France Bleu Paris

Guillaume Pevee, Bastien Monier et Marine Duhamel incarnent respectivement Watson, Sherlock Holmes et Emma Jones dans cette aventure inédite.

Londres, 1910. La nouvelle défraie la chronique : la statue Aztèque du dieu Tlaloc, joyau du grand musée national, a été volée ! Le célèbre détective privé Sherlock Holmes est en charge de l’enquête, accompagné de son fidèle acolyte le docteur Watson. Mais voici qu’une jeune détective, Emma Jones, se retrouve elle aussi sur la piste du crime. Séduit par ses talents et sa détermination, Sherlock lui propose alors de faire équipe, au grand dam du Dr. Watson. L’affaire les mènera bien au-delà d’un simple vol.

Au rendez-vous : une grande aventure teintée de mystères, d'étranges intrigues et de conspirations inattendues ! Pour résoudre cette énigme, nos héros devront parcourir le monde, percer les secrets des Indes, découvrir les rites du Mexique ou encore s'enquérir au cœur de l'Irlande ! Seront-ils capables de retrouver la statue et de confondre les coupables ? Les réponses promettent de bien belles surprises !

Ecrit et mis en scène par les frères Safa et chorégraphié par Jonathan Nus, ce spectacle se réapproprie l'énigmatique Holmes et le plonge dans des ambiances lointaines de son Angleterre natale. C'est à découvrir dès le 18 février jusqu'au 4 mars 2023 au 13ème art, place d'Italie à Paris ! Vous pouvez d'ores-et-déjà réserver vos places .