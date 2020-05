Suite à la déprogrammation brutale de nombreux spectacles et après deux mois de confinement, rien ne va plus pour les cafés-théâtres privés. A Montpellier, pas de déconfinement pour l'Odéon, selon Florian Martinez, le théâtre privé est en mode survie.

Show must go on : fermé depuis le début du confinement, l'Odéon Montpellier monte au créneau

Baisser le rideau

Suite aux mesures gouvernementales, l'interruption forcée depuis le 14 mars dernier pèse sur l'Odéon Montpellier. La rupture a été violente, le café-théâtre était en pleine ascension. L'Odéon reporte les dates des comédies, sans avoir encore de certitude sur la date de réouverture.

Nous avons accueilli plus de 21000 spectateurs, 4500 en février, le mois de mars apparaissait tout aussi prometteur. Cette fermeture est un plongeon financier. Florian Martinez, co-fondateur du théâtre

Florian Martinez : le théâtre est à l’arrêt complet, la rupture a été violente © Radio France - Odéon Montpellier

Solidarité à tous les étages

Coté spectateurs, tout le monde est compréhensif et accepte d'aider l'Odéon, en ne demandant pas le remboursement des billets achetés. Unis, les théâtres privés (dans l'Hérault, l'Odéon, le Kawa Théâtre à Montpellier et la Comédie du Mas du Pont au Crès) sont aujourd'hui fédérés en Théâtres Privés en Région, pour échanger, pour défendre leurs intérêts et mutualiser leurs actions.

Privé, c’est en opposition à subventionné. Nous c’est le public qui permet de faire vivre nos lieux

Gestes barrière et café-théâtre ?

Pour l’instant pas de visibilité sur la reprise à l'Odéon, pas avant les mois de septembre ou d'octobre ? Ouvrir avant, serait très compliqué, parce qu’il faudrait un respect strict des gestes barrières et le café-théâtre, c’est l’antithèse des gestes barrière. Installer un siège sur trois ou quatre, n’est pas viable économiquement mais casse le principe et l’âme des lieux. L’artiste, lui, veut voir son public sourire et rire. Et avec un masque, c’est pas évident !