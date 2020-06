Show must go on : Il était une voix… Alexandra Mori, comédienne Montpelliéraine

Une comédienne tout-terrain

Doublage de séries et de dessin animé, pub, voix off de documentaire, Alexandra Mori à plus d'une corde à sa voix. La comédienne navigue de studios en studios, de The Kitchen France à Lattes, en passant par le Studio des Aviateurs à Mauguio ou Benjamins Média à Montpellier. Cette véritable touche à tout, incarne ici les personnages du dessin animé Pucca sur Netflix, double le rôle principal de la série Suédoise Honour ou enregistre des livres audio pour Audible pour le géant Amazon.

De scènes en scènes

Le doublage est une des facettes de sa profession, Alexandra revient sur les planches début juillet avec la réouverture de l’Odéon Montpellier, la marathonienne s'apprête à jouer dans cinq pièces ! Autre alliance, autre caractère bien trempé. Camille Lebreton, la comédienne, chanteuse et auteure Montpelliéraine, vient de terminer l'écriture de sa première pièce, le Boudoir. Devinez quoi ? Alexandra Mori y incarne Momo, une femme au tempérament de feu. A suivre sur scène début 2021. Sacrées filles.

Alexandra Mori : une comédienne à la vie trépidante © Radio France - Alexandra Mori

Réécoutez l'interview d'Alexandra Mori invitée de Show Must Go On