Soirée-concert France BLEU La Rochelle à Saint Jean d'Angely (Salle EDEN)

France Bleu La Rochelle et la Scène de l' Eden à Saint Jean d'Angely vous proposent une soirée placée sous le signe de la musique et de la chanson en compagnie des « Nouvelles Scènes », des artistes musiciens et chanteurs issus de notre région à qui nous offrons, le temps d’une soirée, une belle visibilité et l'occasion de jouer leur musique sur scène et devant un public.

A l'affiche de cette soirée-concert :

Les Voizins Team :

Les Voizins étaient trois musiciens qui habitaient la même rue d'un petit village...ça ne s'invente pas !

En 2015 un Trio passe à 4… ! Un 4ème "voizin" débarque dans la rue, cymbales et percus à la main !

Proche des univers de La Rue Kétanou, Karpatt, Tryo et des Ogres de Barback, les textes et les musiques sont écrits par les Voizins. Affranchi de ses références, ce combo acoustique aborde ses thèmes de prédilection, le voyage et le partage, avec des titres originaux aux tonalités rythmées et colorées.

Sur scène, Voizins Team prend toute sa dimension et l’énergie rock dégagée à chaque concert fait chavirer toute une salle de concerts, un festival ou même ...une ruelle de La Rochelle. Avec un nouveau spectacle toujours plus vivant, venez faire leur connaissance lors d’un live résolument contagieux en bonne humeur, chargé d'émotion et débordant d’énergie.

Les Goels :

- Un trio de La Rochelle qui interprète des chants de marins mais pas que .. !

Cette soirée, animée par Daniel Gimeno, c’est la promesse d’un moment joyeux, chaleureux, festif et de qualité

Alors venez nombreux applaudir et soutenir nos artistes régionaux vendredi 13 janvier 2023 à 20 h ( ouverture des portes dès 19h) !

La grande soirée " Nouvelles Scènes 2023" de France Bleu La Rochelle , c'est vendredi 13 janvier à l'Eden de Saint Jean d'Angely .

Une soirée GRATUITE pour tous . Il est préférable de réservez vos places en remplissant le formulaire :

Salle de l'Eden

47 Bd Joseph Lair, 17400 Saint-Jean-d'Angély

Téléphone : 05 46 59 56 56