Et c'est dans le cadre de la 35ème édition du festival de théâtre amateur FESTHEA !

Indre-et-Loire, France

C'est l'association THEATRE DU FOSSE-CESAR qui organise ce mardi 29 octobre cette soirée théâtre à Nouzilly à l'espace Nozilia (rue du Prieuré)

"Soir d’Eté à la Maison Logos" est une adaptation, par le Centre Régional d’Art Dramatique de Clermont-Ferrand, de neuf textes tirés des « monologues » et « bilogues » de Jean-Michel Ribes dont on connait l’art subtil du langage et des situations absurdes. Ainsi est-on invité à pénétrer dans un monde étrange qui vient audacieusement se frotter à celui, sage, de nos conventions. Y a-t-il, dans nos pensées, dans nos mémoires, dans nos rêves, tous les égarements, toutes les hantises, toutes les fantaisies qui habitent les personnages ? Sans doute, mais mieux vaut en rire.

Vous avez rendez-vous à 20h30 ce mardi.

Coté tarifs, comptez entre 10 € pour les adultes et 5 € pour les 11-15 ans. Bon plan : c'est gratuit pour les moins de 11 ans.

Réservations : 02 47 56 12 21 de 15 h à 17 h 30.

Ce spectacle est proposée dans le cadre du Festival FESTHEAtourain