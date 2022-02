Soutenez le spectacle vivant !

De l'Opéra Baroque à Cornebarrieu (31). Castor et Pollux s'installe à l'Aria les 7, 8 et 9 mars 2022. L'ensemble "A bout de souffle" c'est près de 60 personnes sur scène. Vivez l'un des temps forts de la programmation d'Odyssud avec un spectacle tous publics.

Chef de Choeur, pianiste aussi, Stéphane Delincak a joué au Vietnam, en République Tchèque... On a pu applaudir "A bout de souffle" à la Halle aux Grains toulousaine, à la Scène Nationale d'Albi, et donc Odyssud Blagnac... Stéphane Delincak regroupe ces chanteurs solistes et ces instrumentistes professionnels avec des jeunes talents début mars dans une production "Castor et Pollux" de Rameau à ne pas rater. Rendez-vous les 7, 8 et 9 mars 2022 à l'Aria de Cornebarrieu. Le metteur en scène est Patrick Abéjean. Tous deux sont les invités de France Bleu Occitanie dans Circuit Bleu, Côté Culture.

