Spectacle #NousGénérations par le groupe vocal Equinoxe à Serémange et Marly

A l’époque où l’an 2000 voisinait avec la naissance d’Equinoxe, on était loin d’imaginer qu’on serait encore là en 2019. Aujourd’hui, le groupe vocal Equinoxe est un mélange un peu fou des générations X, Y et Z... et ce n’est pas toujours facile de se mettre au diapason ! C’est le cycle éternel des jeunes contre les moins jeunes. Et il y a tant de questions, tant de mystères... Comment faire plaisir à tout le monde ? Entre ceux qui veulent toutes les nuits déconner et ceux qui préfèrent se promener nonchalants. Alors nous avons tous dit «pourquoi pas en faire un spectacle ?». Simplement un spectacle qui nous ressemble et nous rassemble. Parce que finalement, qu’on ait 20 ans ou qu’on soit grand-père, on est tous les mêmes.

#NousGénérations par le groupe vocal Equinoxe

Rendez-vous au Théâtre Municipal de Serémange-Erzange, rue du Maréchal Lyautey le samedi 19 octobre 2019 à 20h30 et au NEC, 1 avenue du Long Prey à Marly le 23 novembre 2019 à 20h30, concert au profit des Restos du Coeur.

Pour réserver vos billets en ligne, c'est par ici.

Pour découvrir et en savoir plus sur le groupe vocal Equinoxe :

Souvenez-vous, en 2016 France Bleu Lorraine organisait un grand concours de chorales. Equinoxe était notre grand gagnant, à redécouvrir ici en vidéo :