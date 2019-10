Une compagnie a joué à Rouen un spectacle sur les usines Seveso... quelques heures avant l'incendie du site de Lubrizol

C'est un spectacle qui prend tout son sens au vu de l'actualité. La compagnie lyonnaise Improjection jouait ce mercredi soir à la MJC de Chambéry son spectacle "Putain d'usine".

Il s'agit d'une adaptation de la bande dessinée du même nom réalisée par Efix, elle-même inspirée du livre autobiographique de Jean-Pierre Levaray, publié en 2002.

La bande dessinée prend vie pendant le spectacle. © Radio France - Luc Chemla

Pendant le spectacle, d'une heure, la bande dessinée "Putain d'usine" prend vie. La BD est projetée sur un écran, s'anime, pendant qu'un comédien interprète les bulles et que quatre musiciens jouent en même temps. Rock, Jazz, les styles musicaux s'enchaînent, le tout dans une ambiance tamisée.

La compagnie a joué à Rouen quelques heures avant l'incendie

L'histoire se déroule à Grand-Quevilly en Normandie et raconte le quotidien d'un ouvrier dans une usine pétrochimique classée Seveso. Les doutes, le stress, la peur de l'accident, l'alcoolémie... plusieurs thèmes sont abordés à travers la vie du personnage principal.

A la fin du spectacle, comédien et musiciens font corps avec la BD. © Radio France - Luc Chemla

Le but de ce spectacle est "de montrer la réalité du travail ouvrier, les conditions de travail et le danger que représentent ces usines. C'est un témoignage." explique Mathieu Frey, le metteur en scène et comédien.

On était sur le lieu du crime" - Un des musiciens

"Putain d'usine" prend donc tout son sens depuis une semaine et l'incendie à l'usine Lubrizol de Rouen, classée Seveso 2, c'est-à-dire "seuil haut". Et comme un symbole, la compagnie a joué à Rouen mercredi soir, quelques heures avant l'incendie. "Quand on l'a appris on était sur la route, ça a fait bizarre, on était sur le lieu du crime" déclare Fred Demoor, l'un des musiciens. Mais il ajoute "incendie de Lubrizol ou non, dès qu'on joue ce spectacle on est habité de la même façon et on ressent la même émotion."

Rouen dans toutes les têtes

À la sortie, cette spectatrice savoyarde le reconnaît, "je n'ai pas pu m'empêcher de penser à Rouen, c'était dans mon esprit pendant tout le spectacle, mais aussi AZF. En Maurienne également on en a des usines classées Seveso alors ça fait réfléchir."

Après le spectacle un moment d'échange a été organisé avec les spectateurs et là encore un sujet revient rapidement... Rouen.

La compagnie Improjection jouera de nouveau ce week-end à la MJC de Chambéry, dans le cadre du festival international de la BD, mais cette fois-ci un autre spectacle, sur un thème différent. Elle va cependant continuer à jouer "Putain d'usine" un peu partout en France. Prochaine étape, Le Havre, Le Mans ou encore Villeurbanne.