Théâtre et musique pour tous Mercredi 15 Janvier à Luynes

Vos enfants ont déjà vu le dessin-animé "La mouette et le chat"? Et bien Luynes vous offre, mercredi 15 Janvier à la Grange, l'occasion unique de découvrir cette histoire sur scène, grâce au spectacle de la Compagnie La Bouillonnante "Histoire d'une mouette et du chat qui lui apprit à voler".