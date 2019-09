Théâtre qualité ATP

Avignon, France

"Fêter avec éclat le 20ème anniversaire du troisième millénaire", telle est la résolution d'une saison qui alterne classiques et découvertes.

"Pourvu qu'il pleuve" - Dimwazell'Cie.

Découverte de "Pourvu qu'il pleuve" chronique des solitudes d'aujourd'hui signée Sonia Ristic, dirigée par Astrid Mercier, la création 2019 de la Fédération des ATP (8 novembre). Classique avec "La légende d'une vie" de Stefan Sweig (4 décembre), "Illusions perdues" d'après Honoré de Balzac (7 mai), sans oublier Molière et un "Misanthrope (vs politique)" (10 octobre).

"L'amour vaiqueur". - Festival d'Avignon.

A noter la reprise de deux spectacles du dernier Festival d'Avignon: "L'amour vainqueur" écrit et mis en scène par Olivier Py (29 novembre) et "Phèdre!" revue et corrigée par François Gremaud (30 avril).

Les commentaires de Bernadette Rey-Flaud déléguée des ATP d'Avignon.

"Le Misanthrope (vs politique)" quoi de neuf? Molière! En ouverture de saison.