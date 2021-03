Toulousain : Le jeu de société !

Dans l’attente de la réouverture des théâtres, Fred Menuet aidé par Mélissa Billard et Pat Borg (« Aéro malgré lui », « Toulousain sur scène ») ont imaginé une alternative à la scène à travers un sujet qu’ils affectionnent particulièrement : les us et coutumes de notre belle région.

LA bonne idée des Toulousains !

Au programme, des vannes sur les clubs sportifs, la gastronomie, les départements voisins, notre penchant pour l’apéritif, etc. Vos soirées de couvre-feux ne seront plus jamais les mêmes ! Imaginé par Fred Menuet et illustré par Jérôme Vaclin pendant le 1er confinement, « Toulousain, le jeu » est un jeu d’ambiance dans la lignée de Limite-Limite, BlancManger-Coco ou une soirée au Cap d’Agde. Créé, fabriqué et imprimé à Toulouse.

Le jeu comporte 300 cartes dont 70 cartes question et 230 cartes réponse, chaque joueur dispose de 7 cartes réponse. Un premier joueur, désigné comme « Mr Le Maire », va piocher et lire une carte question à voix haute. Il s’agit d’une phrase à trou. Les autres joueurs posent une carte réponse pour compléter la phrase. Chaque combinaison est lue une à une par Mr Le Maire. Ce dernier choisira la carte qui lui semblera la plus drôle…C’est l’association des deux qui donne tout l’humour de ce jeu d’ambiance

Où se le procurer ?

EN BOUTIQUE : Chez Galinette (4 Av de Castres – TLSE) ou à L’Epicerie de l’Alimentation (19 Place de La Bourse – TLSE)