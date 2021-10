Tours : Ce 24 octobre, avec "One night of Queen", revivez la magie de Freddie Mercury

Le 24 novembre 1991, disparaissait l'une des stars mondiales les plus extraordinaires du monde Rock. 30 ans plus tard, revivez la magie de Queen.

Ce 23 octobre à 20h30, au Palais des Congrès de Tours, offrez-vous un spectacle d'une qualité extraordinaire et découvrez Gary Mullen, l' immanquable sosie vocal et physique de Freddie Mercury. Avec son groupe The Works, il fait entrer la magie en scène avec force et talent. Une authentique performance scénique...

One night of Queen - La tournée française

One Night Of Queen est sans doute le show hommage rendu à Queen le plus authentique et le plus vertigineux qui ait été créé...Des succès de légende, deux heures de concert et plus de 20 standards inoubliables : Bohemian Rhapsody, A kind of Magic, Friends will be Friends, Under Pressure, One Vision, Somebody to love, The show must go on, I want to break Free...

Site web : https://www.az-prod.com/

Infos réservation : www.az-prod.fr / 02 47 31 15 33