Tours : Diabolus in Musica fête son 30ème anniversaire.

Originaire de Touraine, l'ensemble Diabolus in Musica est constitué de chanteurs et instrumentistes investis dans les répertoires exigeants des musiques médiévales.

2021 constitue la 30ème année d'existence de l'ensemble Diabolus in Musica. Trente années de bonheurs à exhumer des trésors et à les restituer en programmes de concerts, spectacles, en enregistrements discographiques, en interventions pédagogiques, conférences et avant tout à faire partager à tous les publics notre passion pour ce patrimoine musical essentiel et toujours étonnant.

A cette occasion, ce samedi 20 mars, l'ensemble Diabolus In Musica propose une conférence et un concert à suivre depuis chez soi, gratuitement, en direct sur leur chaîne YouTube.

Antoine Guerber, directeur de l'ensemble Diabolus In Musica - Benjamin Dubuis

Au programme :

- une conférence à 16h sur la vièle médiévale en compagnie de Christian Rault (luthier, chercheur et organologue) et Nicolas Sansarlat (viéliste et futur directeur artistique de l'ensemble)

- un concert à 18h "Troubadours et trouvères : les inventeurs de la chanson" : ce concert présente la fine fleur de ces inventeurs de la chanson du XIIe et XIIIe siècle. Un "best of" avec 4 chanteurs, harpe, percussions et vièle à archet.

Cet événement s'inscrit également dans le cadre du printemps des poètes et se tient la veille de la journée européenne de musique ancienne.

Pour suivre cette conférence et le concert :

https://www.youtube.com/watch?v=yGRO5KsnUlY

Concert du 20 Mars de l'ensemble Diabolus In Musica - Diabolus In Musica

2021 sera également l'occasion pour l'ensemble de retrouver le public pour de multiples programmes, dont la magnifique dernière création "Un nouveau printemps du monde" autour des musiques de l'âge roman, ainsi qu'à l'occasion de sorties discographiques majeures. Un nouvel enregistrement sortira au printemps 2021, intitulé "Reine du Ciel" autour de l'ultime chef d’œuvre de Guillaume Du Fay, la messe Ave Regina Celorum.

Un coffret suivra à l'automne reprenant une sélection des plus beaux succès discographiques. Enfin, cette même fin d'année 2021 sera l'occasion du passage de relais. Antoine Guerber, directeur de l'ensemble depuis sa création, transmettra la direction de l’ensemble à Nicolas Sansarlat qui emmènera avec talent et enthousiasme Diabolus in Musica vers de nouveaux horizons, toujours au service de découvertes musicales du Moyen Âge si fécond artistiquement.